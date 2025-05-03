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Победитель "Что? Где? Когда?" из Тюмени раскрыл об игре интересные факты

Общество, 11:58 03 мая 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Интересные факты об интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" раскрыл победитель весенней серии Корпоративной лиги участник команды "РСМ-Тюмень" Михаил Попов. Он с коллегами выиграл кубок "Хрустальную сову".

В интервью изданию "Тюменская область сегодня" Михаил Попов поделился несколькими интересными фактами о игре и самом шоу.

"Вопросы игры соответствуют уровню школьной программы. По крайне мере, так они себя позиционировали ранее. Так и должно быть. Любой человек может посмотреть и понять, что он знал ответ – надо было лишь догадаться. Мы получаем удовольствие от ответа, который был на поверхности, но при этом не очевиден", – сообщил он.

Гримерка в телевизионном домике находится под землей. Как говорят, ее выкопали первые знатоки, они же провели туда электричество. Сейчас там сидит чуть ли не половина съемочной студии.

""Что? Где? Когда?" – истинно наша история. Кстати, первый выпуск был совсем иным – на вопросы отвечали две семьи, они могли использовать любые источники – энциклопедии или звонки друзьям. И этот выпуск, самое удивительное, вел Александр Масляков, – сообщил Михаил Попов. – Почти все нынешние работники – это дети тех, кто работал на проекте в девяностые. К примеру, Андрей Лысенко был распорядителем зала, потом он стал звукарем. Теперь его дочь – распорядитель волчка, она же подает письма. Борис Крюк сейчас читает вопросы – он пасынок Владимира Ворошилова, создателя "Что? Где? Когда?". Это очень семейная программа".

По базовому инструктажу, во время игры нельзя жевать жвачку, щелкать ручкой и иметь при себе включенный телефон. Даже в авиарежиме.

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