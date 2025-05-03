Роман Чуйко: "Боевой кадровый резерв" должен стать уникальным проектом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сделать проект уникальным - одна из задач Общественного совета "Боевого кадрового резерва Тюменской области". Об этом заявил глава регионального исполкома Народного фронта, депутат Тюменской облдумы Роман Чуйко.

"Одно из направлений, которое может появиться в нашем обучающем блоке - это высокотехнологичные сферы, в том числе и привлечение различных компаний, которые, возможно, потенциально станут работодателями. То есть, мы сегодня говорим не только о том, что это кадры для государства, но это, в том числе, и кадры для крупных компаний, возможно, вообще, для каких-то стартапов. Возможно, и сами ребята захотят заниматься предпринимательством", - уточнил Роман Чуйко.

Отметим, на очередном заседании Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что онлайн-тестирование прошли 540 человек. По его результатам к следующему этапу отбора – собеседованию допущены 170 ветеранов СВО и 190 военнослужащих, в данный момент участвующих в боевых действиях.

Региональный проект является аналогом федеральной программы "Время героев". Он направлен на развитие навыков и компетенций ветеранов и участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, организациях экономики Тюменской области.

Оксана Корнеенкова