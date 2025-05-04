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Первый случай эпидемического паротита зарегистрировали в Тюменской области

Общество, 11:06 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один случай заболевания эпидемическим паротитом зарегистрировали в Тюменской области в первом квартале 2025 года. Это первый прецедент с 2022 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Случай оказался импортированным - болезнь завезли из другой страны. При этом заболевший не был вакцинирован против паротита.

Заболевание чаще всего поражает детский организм. Это острая вирусная инфекция, поражающая железистые органы и центральную нервную систему. Основной путь передачи – воздушно-капельный. Возбудитель
выделяется со слюной, также возможна передача инфекции через игрушки и посуду. Восприимчивость к инфекции высокая.

Основу профилактики эпидемического паротита составляет плановая вакцинация, которая проводится согласно национальному календарю прививок. Плановая вакцинация проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в шесть лет. В 2024 году в Тюменской области вакцинировано и ревакцинировано более 55 тыс. детей. В первом квартале 2025 года - еще около 10 тыс. детей.

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# вакцинация , прививка , Роспотребнадзор

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