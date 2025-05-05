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Тюменский врач объяснил, как часто нужно делать дома влажную уборку

Общество, 20:28 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Значимость регулярной влажной уборки дома подчеркнула тюменский врач Виктория Лебедева. По ее словам, минимальная частота уборки — не реже одного раза в неделю.

Главным противником порядка в доме выступает пыль, которая накапливается на поверхностях мебели и пола, провоцируя обострения хронических заболеваний, аллергии и астмы. Регулярная влажная уборка позволяет успешно бороться с пылью и минимизировать риск контакта с раздражающими веществами.

По мнению врача, такая уборка обладает дополнительным преимуществом — способствует увлажнению воздуха, что особенно актуально в отопительный период. Эти рекомендации Виктория Лебедева озвучила в интервью изданию "МегaТюмень".

Кроме того, данная процедура увеличивает срок эксплуатации напольных покрытий, мягкой мебели, ковровых изделий и прочих элементов интерьера, так как предотвращает образование трудно выводимых загрязнений.

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