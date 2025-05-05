Медики скорой помогли 2 тыс. 399 тюменцам в длинные выходные

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2 тыс. 399 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в выходные, с 1 по 4 мая. В экстренной форме поступило 1 тыс. 179 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 1 тыс. 87 пациентов.

За этот период диспетчеры передали в поликлиники 1128 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 172 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.