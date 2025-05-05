Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области 5 мая. Они продлятся до 5 июня, сообщает пресс-служба программы.

Тем, кто прошел прошлый этап, дату и время онлайн-собеседования уже отправили на электронную почту. Необходимо также изучить инструкцию для подготовки к этапу. Для прохождения этапа понадобится ID.

На компьютере нужно зайти в Личный кабинет — ID указан в правом верхнем углу под текстом "Личный кабинет". На телефоне на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф нужно нажать на кнопку "Личный кабинет", при переходе на сайт "Россия — страна возможностей" авторизоваться. ID указан ФИО в поле UserID.