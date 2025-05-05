  • 5 мая 20255.05.2025понедельник
  • В Тюмени 14..16 С 0 м/с ветер южный

Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области

Общество, 19:00 05 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области 5 мая. Они продлятся до 5 июня, сообщает пресс-служба программы.

Тем, кто прошел прошлый этап, дату и время онлайн-собеседования уже отправили на электронную почту. Необходимо также изучить инструкцию для подготовки к этапу. Для прохождения этапа понадобится ID.

На компьютере нужно зайти в Личный кабинет — ID указан в правом верхнем углу под текстом "Личный кабинет". На телефоне на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф нужно нажать на кнопку "Личный кабинет", при переходе на сайт "Россия — страна возможностей" авторизоваться. ID указан ФИО в поле UserID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:33 05.05.2025В Тюменской области работает горячая линия для пострадавших в паводок предпринимателей
19:00 05.05.2025Онлайн-собеседования в "Боевой кадровый резерв" стартовали в Тюменской области
18:27 05.05.2025Спектакль "Фронтовичка" поставят в Тюмени по воспоминаниям военного фельдшера
18:16 05.05.2025Сотрудники Росгвардии и МЧС тушили условный пожар в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора