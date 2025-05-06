Бойцы из Тюмени проводят "Уроки мужества" для молодежи ДНР

| Фото: Штаб 40 гвардейского инженерно-саперного полка | Фото: Штаб 40 гвардейского инженерно-саперного полка

Военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-саперного полка проводят "Уроки мужества" в школах Донецкой Народной Республики в преддверии 80-летия Победы.

Бойцы, в том числе тюменцы, рассказывают молодежи о Великой Отечественной войне, подвиге дедов и прадедов, которые отстояли страну от фашизма.

Часть лекторов также стали участниками ролика, где поделились историями о своих родственниках-героях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.