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Концерт "Военных дней не смолкнет слава" пройдет в Тюмени

Общество, 10:02 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Концерт ко Дню Победы "Военных дней не смолкнет слава" пройдет в Тюмени в ДШИ им. В. В. Знаменского" (ул. Республики, 42) 7 мая, начало - в 17 часов, сообщает администрация города.

Этот музыкальный вечер станет данью памяти и уважения к героическому прошлому страны. Программа концерта включает исполнение патриотических песен, военных маршей и лирических композиций, связанных с темой Великой Отечественной войны.

Участие в концерте примут ученики хорового отделения разных возрастных групп. Их исполнение — замечательный способ выразить благодарность ветеранам и сохранить историческую память для будущих поколений.

Возрастное ограничение: (6+).

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