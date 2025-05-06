Документальный фильм о создателе кастомной обуви презентовали тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьерный показ тюменского документального фильма "DaddyWorksCustom" состоялся в мультицентре "Контора пароходства" 5 мая. Это история о творческом пути молодого мастера Евгения Чехонина из Ноябрьска, который сейчас делает в Тюмени кастомную обувь.

Лента создана при поддержке кинолаборатории "Местные", которая проходила в арт-резиденции "Полярис" Салехарда в 2023 году. Именно ее участником была автор идеи и режиссер фильма Александра Кущ. Для нее это первая крупная работа.

"На обучении у нас была в основном теория, а потом, по итогу, нам предложили защитить свой проект. Я сразу подумала про Женю, потому что он мой близкий друг, и я восхищаюсь тем, что он делает. Он согласился, и за три дня мы с командой сняли этот фильм. Выпустить планировали в 2024 году, но стало известно, что из жизни ушла куратор моего проекта, советский и российский режиссер-документалист Елена Демидова. Поэтому ленту презентовали только в этом году", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Александра Кущ.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильм длится 50 минут. За это время зрителей погружают в историю Евгения. В школьные годы он занимался граффити, хип-хоп культурой и музыкой, а с 2021 года начал делать обувь. Сейчас он превращает кроссовки Nike в отражение индивидуальности. Кожу для изделия предприниматель использует российского производства. На создание одной пары в зависимости от сложности может уходить от четырех дней до недели. Стартовая цена - от 60 тыс. рублей.

Помимо обуви он также пробует шить различные аксессуары, в том числе сумки.

"Это не работа, а моя жизнь. Такое интересное дело приносит важные, иногда, даже можно сказать, судьбоносные знакомства. Я не тот человек, кто бежит за деньгами. Я больше ремесленник, который заморачивается с каждым изделием. В каждую пару вкладываю душу, могу объяснить, что сделано здесь именно так и почему. На достигнутом останавливаться не собираюсь, буду развиваться дальше", - рассказал Евгений Чехонин.

Следить за творчеством предпринимателя можно в его Telegram-канале по ссылке.

Отметим, что в дальнейшем Александра Кущ планирует отправить фильм на фестивали, поэтому в ближайшее время ленту в интернет не выложат.

Виктория Макарова