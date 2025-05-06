Тюменским работодателям назвали бонусы с наибольшим откликом соискателей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бонусы и привилегии, на которые откликается большое количество соискателей назвали эксперты "Авито работы". Самым привлекательным для кандидатов является оплата сотовой связи. Спрос на вакансии с таким условием вырос на 123 %.

Также соискатели на 102 % чаще интересуются вакансиями, в которых компании предлагают корпоративные скидки, на 101 % - бесплатную парковку, 100 % - оплату бензина.

Чуть меньший спрос отмечается по медицинским страховкам – 99 %, наличию зон отдыха – 95 %, подарки детям волнуют 87 % кандидатов.