Тюменский медколледж представит область на межрегиональной экскурсии-перекличке в Санкт-Петербурге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменский медицинский колледж представит область на межрегиональной экскурсии-перекличке "Пискарёвский гранит нашу память хранит" на аллее Памяти Пискарёвского кладбища в Санкт-Петербурге 9 мая. В состав делегации вошли директор учебного заведения Марина Макарова, руководитель музея истории Евгения Дубровина, преподаватель истории Алексей Верчак, студенты Екатерина Сабанина и Форон Шомахмудов.

Активисты музея истории колледжа проведут экскурсию у плиты за номером 98 с надписью "Вечная память героям земли Тюменской - защитникам блокадного Ленинграда" и возложат цветы. Также на плите будет установлен QR-код с записью аудиоэкскурсии от ТМК, которая посвящена вкладу тюменцев в оборону и освобождение от блокады города на Неве, в том числе о работе в эвакуации на тюменской земле ленинградских предприятий, учебных заведений, быте семей и детей, детских домов, о памятниках в Тюмени, созданных в честь тех героических событий.

Все материалы, созданные колледжем при подготовке к акции, будут размещены и на сайте проекта "Пискарёвский гранит нашу память хранит", на страничке плиты Тюменской области.

Плиту открыли 29 сентября 2016 года по инициативе сопредседателя общероссийского движения "Бессмертный полк", почётного гражданина города Тюмени Геннадия Иванова. Его предложение нашло поддержку у губернатора региона и в областном совете ветеранов.

Напомним, что 9 мая на Пискарёвском кладбище школьники и студенты из регионов страны, представив свои экскурсии, примут участие в возложении цветов, марше поэтических строк советской поэтессы Ольги Берггольц и других патриотических мероприятиях.