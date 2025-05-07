Александр Моор встретился с активом Советов ветеранов Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с активом Совета ветеранов в правительстве региона 7 мая. Встречу посвятили празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"В России объявлен Год защитника Отечества, а в Тюменской области еще и Год героев. 2025-й символизирует собой духовные связи, я бы даже сказал, кровные связи между поколением победителей 1941 — 1945 годов и поколением тех, кто сейчас находится на спецоперации. Общественные ветеранские организации играют в этом большую роль. В частности, это проект "Диалог поколений", где ветераны становятся наставниками для семей с детьми, в том числе семей участников специальной военной операции. Эту работу обязательно с вами продолжим", – отметил Александр Моор.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Председатель областного Совета ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Степан Киричук поблагодарил главу региона за внимание, которое он уделяет организации. Также он передал отчет о выполненной работе в части патриотического воспитания и поделился планами на этот год.

"За прошлый год мы провели 7 тысяч 794 мероприятия. Книга "Герои земли Тюменской", которую нам удалось издать с помощью тюменского правительства, стала учебным пособием в школах. Активно пользуются ей и ветераны, когда приходят к ребятам в учебные заведения. "Диалог поколений" шагнул за пределы Тюменской области. Он уже реализуется в Курганской, Белгородской, Самарской областях. На ежегодной акции "История одной песни" в июне мы расскажем о жителях, которые отличились в Тюменской области. Все победы, которые добываются на трудовом фронте, нашими боевыми товарищами, мы будем чтить, рассказывать о них людям и сохранять о них память", - сказал Степан Киричук.

Всего в Тюменской области живут более двух тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 44 – непосредственные участники боевых действий.

В Уватском районе проживают 22 ветерана. Это 18 тружеников тыла, три вдовы, один узник концлагерей и один участник Великой Отечественной войны. Вместе с ними в муниципалитете проводится большая патриотическая работа.

"У нас уже "Фронтовые бригады" проехались по всем 12 сельским поселениям и в каждом доме провели концерт для тружеников тыла, которые уже не могут посещать мероприятия. Также проводятся встречи поколений "От героев былых времен". Когда на событие приходят участники спецоперации, юнармейцы, школьники, труженики тыла, дети войны, члены Совета ветеранов. Была уже большая музыкальная битва, где победили бойцы спецоперации. Но и ребятишки знали много патриотических песен. В целом у нас на этот год множество планов", - поделилась председатель Уватской районного Совета ветеранов Марианна Волкова.

Отметим, за девять лет реализации проекта "Диалог поколений" помощь получили почти 55 тысяч семей с детьми, из них за 2024 год — более восьми тысяч семей с детьми. В течение прошлого года в проекте было задействовано более 2,5 тысяч активистов-ветеранов.

Виктория Макарова