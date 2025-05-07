Герои вне времени: нефтяники поздравили тюменских ветеранов с Днем Победы

| Фото: Даниил Савиных | Фото: Даниил Савиных

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Накануне празднования 80-летия Победы волонтеры "Газпромнефть-Заполярья" провели благотворительную акцию "Герои вне времени". Сотрудники предприятия поздравили подопечных тюменского регионального центра активного долголетия: детей войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, тружеников тыла.

Ветеранам вручили памятные подарки и открытки, которые сделали своими руками дети сотрудников предприятия. Внутри – теплые пожелания и слова благодарности.

Подобные акции предприятие проводит ежегодно в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Ветераны всегда с огромной теплотой принимают нас. Многие из них очень активны: ведут здоровый образ жизни, посещают общественные мероприятия, строят планы – подают прекрасный пример, как важно радоваться жизни в любом возрасте. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов. Мы обязаны чтить память тех, кто сражался за Родину, и окружить заботой ветеранов, которые по-прежнему с нами", – рассказала волонтер "Газпромнефть-Заполярья" Карина Нурмаганбетова.

В центре активного долголетия отмечают, как важны для ветеранов внимание и забота, особенно от молодежи. "Мы заботимся более чем о тысяче подопечных, оказываем бытовую поддержку и стремимся создать комфортные условия для их долголетия. Свой вклад в эту работу вносят и предприятия "Газпром нефти". Спасибо волонтерам за их неравнодушие!" – подчеркнул руководитель службы помощи и ухода Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Кирилл Черепанов.

В честь 80-летия великой даты в "Газпромнефть-Заполярье" также прошла тематическая встреча, посвященная роли нефтегазовой отрасли в военные годы. Об участии нефтяников в боевых действиях и о том, как добывали и где перерабатывали нефть для фронта, сотрудникам предприятия рассказала тюменский историк-краевед Алена Животова.

"Как и весь советский народ, нефтяники героически сражались на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу. Они делали все возможное, а порой и невозможное, чтобы дать стране столь необходимое сырье, "оживить холодную сталь моторов" и приблизить Великую Победу. Именно в годы войны были открыты новые месторождения в Волго-Уральском регионе и увеличена добыча на Сахалине, активизировано изучение недр Западной Сибири, внедрены эффективные методы бурения, построены новые нефтеперерабатывающие производства. Все это послужило мощным толчком для последующего развития отрасли", – отметила Алена Животова.