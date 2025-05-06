Матери трех участников СВО из Нижней Тавды помогут заменить кровлю

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан провел губернатор Тюменской области Александр Моор. По итогам общения с жителями региона было решено оказать им помощь.

Так, жительнице села Нижняя Тавда Татьяне Плотниковой заменят старую кровлю. Трое сыновей пенсионерки сейчас находятся на СВО, помочь ей – наш долг, отметил глава региона.

Помощь окажут и ветерану труда из Ярковского района Анисе Ниятбаковой. Для нее построят новую баню, старая пришла в негодность.

"Светлана Орлова из Ялуторовска рассказала, что местные жители просят провести ремонт участка на ул. Авиаторов. Дорога отсыпана щебенкой, и после зимы появились ямы. Сообщил, что средства на ремонт предусмотрены, работы пройдут летом. К концу июля участок дороги приведем в порядок", - рассказал губернатор.

В селе Омутинском необходимо сделать тротуар, который ведет к детскому саду "Звездочка". Недавно здесь сделали новый отдельный вход в группы, и теперь родителям неудобно возить малышей. Александр Моор заверил жительницу села Анастасию Безрукову, что к концу июля проблема будет устранена.

"Все поручения взял на личный контроль. Поздравил земляков с наступающим праздником Победы в Великой Отечественной войне", - написал глава региона в своем Telegram-канале.