Непотушенная сигарета стала причиной пожара в квартире дома в Тобольске

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Непотушенная сигарета стала причиной пожара на балконе квартиры трехэтажного дома на ул. Зелёной в Тобольске. Сообщение о происшествии поступило днем 6 мая, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

На месте вызова работали 14 сотрудников подразделений МЧС России по Тюменской области, было задействовано 4 единицы техники. Благодаря четким и оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет.

Жителям региона напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо звонить в службу спасения по телефону 101 или 112.