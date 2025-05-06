Мемориальный комплекс "Воинская слава" в Югорске подключили к природному газу

| Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север»

Вечный огонь зажгли в архитектурном комплексе "Воинская слава" в Югорске Ханты-мансийского автономного округа 6 мая. В мероприятии приняли участие губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук, генеральный директор "Газпром трансгаз Югорск" Алексей Кшесинский и генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Архитектурный комплекс является знаковым местом памяти подвига советского народа и русских воинов. Для подключения мемориала к сетевому газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты построили распределительный газопровод протяженностью 50,7 м, установили газогорелочное устройство, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север".

| Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север»

Всего в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы", реализуемой ПАО "Газпром" в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одновременно зажглись 80 Вечных огней в восьми федеральных округах России.

"Газификация Вечных огней и их обслуживание - это важная и почетная миссия и газовики с честью ее выполняют. В год 80-летия Победы мы поддержали Всероссийскую акцию "Храним огонь Победы". В марте был переведен на природный газ Вечный огонь в селе Вагай Тюменской области. Сегодня в Югорске к природному газу подключен новый мемориальный комплекс. Каждую неделю на карте страны появлялись новые вечные огни. В канун Великого праздника мы с особым трепетом участвуем во Всероссийском проекте", - рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

| Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север» | Фото: пресс-служба «Газпром межрегионгаз Север»

Частица пламени для зажжения Вечного огня доставлена из города-героя Волгограда с мемориала на Мамаевом кургане.

"Мемориал "Воинская слава" стал символом единства югорчан, воплощенного усилиями компании "Газпром трансгаз Югорск", администрации города, правительства округа и всех жителей. Этот огонь — не только дань подвигу героев, но и наказ новым поколениям: хранить правду истории, трудиться во имя Родины и быть готовыми её защищать. Низкий поклон ветеранам, вечная память павшим. Никто не забыт, ничто не забыто!", - отметил генеральный директор "Газпром трансгаз Югорск" Алексей Кшесинский.