В Тюмени 9 мая запретят продажу алкоголя
Розничную продажу алкогольной продукции запретят в Тюмени 9 мая с 8 до 21 часа по местному времени.
При этом, как сообщили в городской администрации, запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.