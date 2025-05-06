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В Тюмени 9 мая запретят продажу алкоголя

Общество, 20:23 06 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Розничную продажу алкогольной продукции запретят в Тюмени 9 мая с 8 до 21 часа по местному времени.

При этом, как сообщили в городской администрации, запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

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# алкоголь , запрет , торговля

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