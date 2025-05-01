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Налоговая конференция пройдет в Тюменском технопарке

Экономика, 08:14 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Налоговую конференцию проведет в Тюменском технопарке 13 мая профильный комитет Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Участники углубят знания в области бухгалтерии и налогообложения, получат советы от ведущих экспертов и разберут вопросы по снижению налоговой нагрузки.

По информации организаторов, в программу вошли: первая отчетность по УСН+НДС: как решать новые задачи; предпроверочный анализ — как не попасть в поле зрения налоговой; работа с самозанятыми — как избежать рисков; новые правила ККТ — актуальные проблемы и их решения; как грамотно отвечать на требования ФНС и другие темы.

Начало конференции в 10 часов. Место - зал "Конгресс холл".

Обязательна регистрация по ссылке.

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# конференция , налоги , ТПП Тюменской области

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