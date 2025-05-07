В Тюменской области более 70 тыс. жителей уже проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 70 тыс. жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства за 15 дней. В Тюмени лидером по количеству участников голосования стал сквер Депутатов, 23 тыс. 398 человек, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Выбор дизайн-проекта аллеи Молодоженов сделали 18 тыс. 633 тюменца, площади Борцов Революции - 18 тыс. 915.

"Департамент ЖКХ Тюменской области тщательно отслеживает статистику по всероссийскому голосованию. Мы видим дни, когда своё мнение за региональные проекты высказывают по девять тысяч человек. Это говорит о вовлечённости жителей в процесс улучшения городов. Каждому важно, как будут выглядеть парки и скверы. Решают только жители", - сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Напомним, голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Жители Тюменской области выбирают дизайн для пяти территорий, которые будут благоустроены в 2026 году. По каждой территории голосующие выбирают из двух двух представленных проектов.

Присоединиться к голосованию можно самостоятельно на платформе, через мобильное приложение "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтеров.

Голосование идет в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".