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Режим работы общественного транспорта в Тюмени изменится 9 мая

Общество, 14:57 07 мая 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По графикам будних дней будет организована 9 мая работа автобусов маршрутов №№ 2, 30, 17, 25, 39, 48, 55 в Тюмени. По остальным маршрутам автобусы будут работать по графикам выходных, сообщили в городской администрации.

После завершения праздничного салюта горожане смогут воспользоваться маршрутами спецрейсов: №№ 2, 15, 17, 20, 25, 28, 30, 39, 47, 48, 55. Для этих целей задействуют 25 автобусов. Они отправятся от остановок: "ул. Полевая" (в направлении Дома обороны) – маршруты №№ 2, 17; "Цветной бульвар-1" – №№ 17, 25, 28, 30, 47, 55; "ул. Первомайская" (в направлении заречной части города) – №№ 20, 48; "Сквер Святителя Филофея" (в направлении ДОКа) – № 2; "Цветной бульвар-2" – №№ 15, 39. Автобусы поедут по мере максимальной наполняемости пассажирами при посадке, но не позднее 23 часов 35 минут.

Также 9 мая с 20 часов изменится работа маршрута № 2. Основной автобус поедет по маршруту: ул. Ямская, ул. Льва Толстого, ул. Луначарского, ул. Ирбитская, ул. Ямская – далее по маршруту движения в сторону Войновки и обратно, с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановках по трассе маршрута;

Подвозящий автобус № 2 будет курсировать от района ДОК до остановочного пункта "Сквер Святителя Филофея" через улицы Садовая, Казанская, Свободы до 23 часов 45 минут.

Маршрут № 55 будет сокращен с 20 часов (исключено движение до района ДОКа) и проедет через улицы Полевую – Луначарского – Ирбитскую – Ямскую – Полевую.

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