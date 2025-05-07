Тюменским ветеранам доставят поздравительные письма президента с Днем Победы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 тысяч ветеранов в Тюменской области получат персональные поздравления президента России Владимира Путина с 80-летием Победы. Письма доставляют Почтой России со 2 по 8 мая. Всего по России такие поздравления получат 305 тысяч ветеранов, сообщает пресс-служба УФПС региона.

"Важная и почётная задача – доставлять ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления нашего президента с Днём Победы. В годовщину важнейшего в истории России события мы с особой гордостью и трепетом присоединяемся к поздравлениям в адрес тех, кто подарил нам Победу, на чью долю выпали горькие и тяжёлые годы войны", – отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Сотрудники Почты России при необходимости уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если адресата не будет дома – например, он уехал на дачу или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.