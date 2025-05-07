В Тюменской области увеличили число территорий с ЧС регионального уровня

| Фото: t.me/mitryushkinlv | Фото: t.me/mitryushkinlv

Далее в сюжете 900 литров питьевой воды доставили в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района

Число территорий, где ввели ЧС регионального уровня, увеличили в Тюменской области. Теперь в списке 15 населенных пунктов.

Добавились четыре села и деревни в Абатском муниципальном округе и две деревни в Ишимском. Также частично режим чрезвычайной ситуации будет действовать на территории города Ишима. Здесь в зону подтопления попали девять садовых товариществ.

"Режим ЧС позволяет нам более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий с использованием финансовых средств и материальных ресурсов из резервных фондов", - написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жители этих населенных пунктов смогут получить единовременную помощь в размере 15 тыс. 675 рублей. Ситуация должна соответствовать любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС или нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.