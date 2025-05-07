900 литров питьевой воды доставили в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района
900 литров бутилированной воды, пленка и мешки доставлены в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района. Здесь талые воды подтопили территорию, сообщает глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.
Данный населенный пункт находится в Заболотье. Сегодня его посетили глава района, сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС, соцзащиты и областной больницы № 3 Тобольска.
"На месте провели заседание комиссии по ЧС, обошли домовладения, куда подступила вода, встретились с жителями, составили акты обследования", - добавил Леонид Митрюшкин.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. Медики начали вакцинацию жителей против гепатита А и туляремии. Вакцинированы 88 человек. Это обязательная мера профилактики.