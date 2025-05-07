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900 литров питьевой воды доставили в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района

Общество, 21:24 07 мая 2025

тг-канал Леонида Митрюшкина | Фото: тг-канал Леонида Митрюшкина

900 литров бутилированной воды, пленка и мешки доставлены в труднодоступное село Лайтамак Тобольского района. Здесь талые воды подтопили территорию, сообщает глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Данный населенный пункт находится в Заболотье. Сегодня его посетили глава района, сотрудники Роспотребнадзора, прокуратуры, МЧС, соцзащиты и областной больницы № 3 Тобольска.

тг-канал Леонида Митрюшкина | Фото: тг-канал Леонида Митрюшкина

"На месте провели заседание комиссии по ЧС, обошли домовладения, куда подступила вода, встретились с жителями, составили акты обследования", - добавил Леонид Митрюшкин.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды. Медики начали вакцинацию жителей против гепатита А и туляремии. Вакцинированы 88 человек. Это обязательная мера профилактики.

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# Леонид Митрюшкин , паводок , Тобольский район

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