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Уровень в реке Ишим у села Абатского вырос на 54 см за стуки

Губернатор, 11:02 10 мая 2025

скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Уровень в реке Ишим у села Абатского вырос на 54 см за стуки. Уровень отметки "Опасное явление" превышен уже на 106 см. Изменения хорошо заметны с высоты. Теперь под водой уже вся пойма реки, сухих участков почти не осталось.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Это не рекордные значения, дамбы и насыпи в райцентре и на федеральной трассе Р-402 имеют хороший запас. Они способны выдержать и более высокий уровень. К тому же интенсивность пребывания воды снижается", - уточнил глава региона.

Он отметил, что выше по течению вода продолжает отступать. Понемногу освобождаются затопленные участки автомобильных дорог в Ишимском районе, в самом городе Ишиме за двое суток уже минус 12 см. В последние дни здесь идут дожди, поэтому спад уровня воды не столь высок: "Ситуация под контролем, продолжаем противостоять паводку".

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# Абатский район , Александр Моор , Ишим , паводок

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