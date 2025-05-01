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В Викуловском районе ограничили движение на подтопленном мосту

Общество, 14:39 10 мая 2025

из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова | Фото: из Telegram-канала главы Викуловского района Андрея Лотова

Движение ограничили на подтопленном мосту через реку Старица в Викуловском районе. Объект расположен на дороге к детскому центру "Русичи".

Как сообщил глава Викуловского района Андрей Лотов, решение о временно запрете движения приняли на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации.

Дорожные службы установили предупреждающие знаки.

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# Викуловский район , паводок

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