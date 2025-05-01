Уровень воды в Казанском районе снизился до 794 см

794 см составил уровень реки Ишим на гидропосту с. Ильинка в Казанском районе по данным на утро 12 мая. Снижение воды задерживают обильные дожди, сообщает районная администрация.

Сохраняется перелив на дороге с. Казанское - д. Малые Ярки, движение здесь закрыто. Сильное течение отмечается на трассе в сторону д. Малая Ченчерь за мостом через р. Протока.

Рабочие продолжают укреплять подъезды к мосту через прорву на дороге с. Ильинка - с. Афонькино.