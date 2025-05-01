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Более 1,5 тысяч жителей 15 населенных пунктов с режимом ЧС Тюменской области получили матпомощь

Губернатор, 18:21 13 мая 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области Александра Моора

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1 тыс. 518 жителей 15 населенных пунктов, где действует режим ЧС, получили единовременную материальную помощь в Тюменской области. Сумма в размере 15 тыс. 675 рублей назначена в связи с нарушениями условий жизнеобеспечения из-за паводка.

"С сегодняшнего дня подать документы на предоставление единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч 675 рублей на человека могут жители еще двух населенных пунктов Абатского района – это деревни Ефимова и Бокова. Подписал соответствующее постановление", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что регион делает все, чтобы сохранить проезд по дороге Абатское – Викулово, иначе отрезанных от "большой земли" населенных пунктов будет больше. По данным на 13 мая в районе их уже семь.

Отметим, что прием заявлений на предоставление единовременной материальной помощи в Тюменской области продолжается.

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# Абатский район , Александр Моор , материальная помощь , паводок

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