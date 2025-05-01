  • 13 мая 202513.05.2025вторник
  • USD80,8883
    EUR90,1117
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер северо-восточный

Движение открыли по дороге из Плешково в Бутырки Ишимского района

Общество, 18:38 13 мая 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Далее в сюжете Губернатор увеличил число территорий Тюменской области с режимом ЧС

Движение открыли по дороге из Плешково в Бутырки Ишимского района. Предупреждающие знаки запрета проезда убрали сотрудники службы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Временное ограничение движения на участке ввели из-за паводка 5 мая.

Подтопленными в Ишимском районе остаются шесть региональных дорог.

К большинству населенных пунктов, куда они ведут, есть альтернативные пути въезда.

На данный момент в Тюменской области из-за половодья временно ограничено движение на 20 участках дорог. Большинство из них имеют низководные мосты, которые ежегодно затапливает.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишимский район , паводок , сельские дороги

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 13.05.2025"Золото" привезли школьники Тюменской области с соревнований по робототехнике
19:29 13.05.2025Сборник "Памяти победителей" издали в Тюменской области
19:17 13.05.2025В новом микрорайоне Тобольска строители проложат щебеночную дорогу 
19:02 13.05.2025Семья Кропочевых посетила экскурсии "Эшелона Победы"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора