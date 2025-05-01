Движение открыли по дороге из Плешково в Бутырки Ишимского района
Далее в сюжете Губернатор увеличил число территорий Тюменской области с режимом ЧС
Движение открыли по дороге из Плешково в Бутырки Ишимского района. Предупреждающие знаки запрета проезда убрали сотрудники службы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Временное ограничение движения на участке ввели из-за паводка 5 мая.
Подтопленными в Ишимском районе остаются шесть региональных дорог.
К большинству населенных пунктов, куда они ведут, есть альтернативные пути въезда.
На данный момент в Тюменской области из-за половодья временно ограничено движение на 20 участках дорог. Большинство из них имеют низководные мосты, которые ежегодно затапливает.