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Губернатор увеличил число территорий Тюменской области с режимом ЧС

Губернатор, 19:51 13 мая 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

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Число территорий, на которых действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, увеличил губернатор Тюменской области Александр Моор. Из-за высокого уровня воды в р. Ишим отрезанными от остальных населенных пунктов оказались деревни Ефимова и Бокова Абатского района.

На них также ввели режим ЧС, об этом глава региона сообщил во время рабочей поездки в район.

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Готовится принять большую воду Викуловский район, работы по подготовке к паводку идут в плановом режиме. Все меры, принятые в регионе для подготовки к паводку, показали свою эффективность. Ситуация под контролем", - отметил Александр Моор.

Режим ЧС действует в деревнях Земляная, Максимова, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Бокова и в селе Водолазово Абатского района. А также деревнях Малые Ярки, Боровлянка, Копотилово, Паленка, Новогеоргиевка, Викторовка, селах Пешнево и Афонькино Казанского района, садоводческих кооперативов и товариществ "Швейник", "Коммунальник-2", "Ишимсельмаш-1", "Заречье", "Заречье-2", "Раздолье", собственников недвижимости "Коммунальник", садоводческих, огороднических или дачных потребительских кооперативов "Машиностроитель-1"; "Машиностроитель-2" города Ишима. В Ишимском районе режим ЧС действует в деревнях Кошкарагай и Рагозина, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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# Александр Моор , паводок , режим ЧС

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