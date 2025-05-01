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Уровень реки Ишим в Абатском районе повысился на сантиметр за сутки

Губернатор, 20:16 13 мая 2025

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Уровень реки Ишим в Абатском районе повысился за сутки на один см - до 11,21 м . Рекордной отметки 2017 г. паводок не достиг. Вода уходит ниже по течению, в Викуловский район, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Подведу итоги рабочей поездки в зону паводка в Абатском районе. Разница с предыдущим годом хорошо заметна. Особенно она проявляется в районе федеральной трассы, которая выполняет роль дамбы. В прошлом году перепад воды по разные стороны дороги превышал метр, сейчас около полуметра", - уточнил глава региона.

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По его оценке, дамбы и насыпи со своей задачей справляются. Это связано с тем, что было больше времени на подготовку в сравнении с 2024 г. Часть сооружений осталась после прошлого паводка. В Абатском районе пока удалось избежать подтопления жилых домов, но вода задела некоторые огороды. Обошлось без серьезных последствий.

К паводку готовится Викуловский район. По прогнозам максимум ожидается в ближайшие четыре- пять дней.

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# Абатский район , Александр Моор , паводок

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