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Тюменская область на третьем месте в УФО по уровню зарплат

Общество, 09:11 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

86,5 тыс. рублей превысила по данным Росстата средняя зарплата по Тюменской области. За год она увеличилась на 8,8%.
По уровню зарплат регион на третьем месте по Уральскому федеральному округу после ЯНАО и ХМАО-Югры.

В северных округах начисляли 163 тыс. 718 руб. и 121 тыс. 481 руб. соответственно. Свердловская область на четвертом месте - 81 тыс. 782 руб.

Как пишет издание Вслух.ру, самая высокая динамика в феврале, 18,6%, в Курганской области.

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# зарплата , Росстат , статистика

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