Тюменская область на третьем месте в УФО по уровню зарплат
86,5 тыс. рублей превысила по данным Росстата средняя зарплата по Тюменской области. За год она увеличилась на 8,8%.
По уровню зарплат регион на третьем месте по Уральскому федеральному округу после ЯНАО и ХМАО-Югры.
В северных округах начисляли 163 тыс. 718 руб. и 121 тыс. 481 руб. соответственно. Свердловская область на четвертом месте - 81 тыс. 782 руб.
Как пишет издание Вслух.ру, самая высокая динамика в феврале, 18,6%, в Курганской области.