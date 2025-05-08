Тюменская область на третьем месте в УФО по уровню зарплат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

86,5 тыс. рублей превысила по данным Росстата средняя зарплата по Тюменской области. За год она увеличилась на 8,8%.

По уровню зарплат регион на третьем месте по Уральскому федеральному округу после ЯНАО и ХМАО-Югры.

В северных округах начисляли 163 тыс. 718 руб. и 121 тыс. 481 руб. соответственно. Свердловская область на четвертом месте - 81 тыс. 782 руб.

Как пишет издание Вслух.ру, самая высокая динамика в феврале, 18,6%, в Курганской области.



