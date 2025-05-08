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Роспотребнадзор: атмосферный воздух в регионе соответствует нормативам

Общество, 11:13 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По результатам исследований атмосферного воздуха в первом квартале 2025 не обнаружено нестандартных проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, исследования проводились на содержание углеводородов, дигидросульфида, азота диоксида, тяжёлых металлов, углерода оксида, аммиака, формальдегида и других веществ.

Все 1 тыс. 874 исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

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# воздух , Управление Роспотребнадзора

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