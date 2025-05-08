Роспотребнадзор: атмосферный воздух в регионе соответствует нормативам
По результатам исследований атмосферного воздуха в первом квартале 2025 не обнаружено нестандартных проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, исследования проводились на содержание углеводородов, дигидросульфида, азота диоксида, тяжёлых металлов, углерода оксида, аммиака, формальдегида и других веществ.
Все 1 тыс. 874 исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормативам.