Зрение и слух после тяжёлой аварии вернули пациентке тюменские врачи

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Уникальную операцию пострадавшей в ДТП 31-летней пациентке провели врачи ОКБ №2 в Тюмени. В конце марта женщина попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие и была доставлена в больницу Ишима.

Врачи диагностировали у неё тяжёлую травму с повреждениями органов брюшной полости. В экстренном порядке пациентке провели операцию по удалению селезёнки и части сальника.

После стабилизации состояния для дальнейшего лечения её перевели в Областную клиническую больницу №2.

Тюменские врачи выявили множественные переломы и серьёзное повреждение основания черепа.

Травма привела к разрыву внутренней сонной артерии. Для спасения жизни и здоровья пациентки врач приняли решение провести высокотехнологичную малоинвазивную операцию.

Команда эндоваскулярных хирургов провела уникальную и сложную операцию. Весь процесс контролировался с помощью ангиографии в режиме реального времени.

Операция потребовала высочайшей точности и мастерства, так как работа велась в зоне с крайне сложной анатомией, где проходят жизненно важные сосуды и нервы.

Уже через несколько часов после операции состояние пациентки значительно улучшилось. Ей удалось вернуть зрение и слух, а также избежать опасных осложнений.

Несколько недель она оставалась под наблюдением специалистов отделения нейрохирургии, а затем была выписана домой.