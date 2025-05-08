Зрение и слух после тяжёлой аварии вернули пациентке тюменские врачи
Уникальную операцию пострадавшей в ДТП 31-летней пациентке провели врачи ОКБ №2 в Тюмени. В конце марта женщина попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие и была доставлена в больницу Ишима.
Врачи диагностировали у неё тяжёлую травму с повреждениями органов брюшной полости. В экстренном порядке пациентке провели операцию по удалению селезёнки и части сальника.
После стабилизации состояния для дальнейшего лечения её перевели в Областную клиническую больницу №2.
Тюменские врачи выявили множественные переломы и серьёзное повреждение основания черепа.
Травма привела к разрыву внутренней сонной артерии. Для спасения жизни и здоровья пациентки врач приняли решение провести высокотехнологичную малоинвазивную операцию.
Команда эндоваскулярных хирургов провела уникальную и сложную операцию. Весь процесс контролировался с помощью ангиографии в режиме реального времени.
Операция потребовала высочайшей точности и мастерства, так как работа велась в зоне с крайне сложной анатомией, где проходят жизненно важные сосуды и нервы.
Уже через несколько часов после операции состояние пациентки значительно улучшилось. Ей удалось вернуть зрение и слух, а также избежать опасных осложнений.
Несколько недель она оставалась под наблюдением специалистов отделения нейрохирургии, а затем была выписана домой.