Благодарственное письмо губернатора вручили матери участника СВО из Ялуторовского района
Благодарственное письмо от губернатора Тюменской области вручили матери участника специальной военной операции из Ялуторовского района.
Жительница дер. Русский Сингуль Земфира Валентиновна поощрена за достойное воспитание сына. Награду матери военнослужащего вручил глава района Андрей Гильгенбер.
"С первых дней участия в специальной военной операции гвардии рядовой показал себя надежным боевым товарищем, который честно встал на защиту нашей Родины, - отметило в письме главе региона командования войсковой части, в которой служит боец с позывным "Сабит". - Мужественно и достойно ведет себя при выполнении разных боевых задач. Именно благодаря людям с таким характером наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма".