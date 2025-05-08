Интерактивная карта укажет тюменцам места мероприятий в День Победы

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Информация о местах проведения мероприятий 9 мая и зонах перекрытия движения на дорогах Тюмени в День Победы размещена на остановках общественного транспорта.

С помощью карт тюменцы могут узнать о расположении точек полевой кухни, продажи цветов, сувениров и напитков, общепита, туалетов и рамок для прохода на мероприятия.

QR-код ведет на электронную карту, где продублирована информация о праздничной инфраструктуре. Ее можно приблизить и увеличить.

На ней также указаны зоны перекрытия автодорог, схемы движения и остановки общественного транспорта. Интерактивную карту праздника Победы также можно изучить по ссылке.