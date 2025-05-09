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Водитель легковушки погиб в ДТП в Тобольске

Происшествия, 18:52 09 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летний водитель погиб в аварии на промышленной территории БСИ-2 в районе песчаного карьера в Тобольске.

По предварительным данным, он не справился с управлением своей "Дэу" при обгоне и въехал в ограждения, сообщает областная Госавтоинспекция.

Причины аварии выявляют специалисты, на месте работает следственно-оперативная группа.

Видео - Госавтоинспекция Тюменской области

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# авария , ДТП

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