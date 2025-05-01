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В Тюменской области привиться от клещевого энцефалита могут люди из группы риска

Общество, 09:22 10 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Привиться от клещевого энцефалита в Тюменской области могут люди из группы риска. В регионе продолжается прививочная кампания, в ходе которой используют вакцины "Энцевир" и "Энцевир Нео". Из закупили за счет областного бюджета.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня" привиться бесплатно могут дети из закрытых коллективов, а также те, кто едут в загородные лагеря, расположенные в эндемичных зонах.

Кроме того право на бесплатную вакцинацию от клещевого энцефалита имеют работники, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах - это сельское хозяйство, строительство, обслуживание гидромелиоративных объектов, земельные работы, лесной комплекс, геология, экспедиции, дератизация и дезинсекция, благоустройство зон отдыха, работа с живыми культурами возбудителя.

Отметим, вакцинация проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и приказом Минздрава РФ. В первую очередь прививки делают детям и не менее 95 % взрослого населения из группы риска.

Остальные жители региона могут пройти вакцинацию за свой счет или работодателя. Информация о возможностях вакцинации, в том числе за счет собственных средств, размещается на информационных стендах медицинских организаций, интернет-порталах и сайтах.

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# вакцинация , клещевой энцефалит

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