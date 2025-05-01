Программа "Земский доктор" помогает молодым специалистам осознать себя в профессии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Осознать свою значимость в профессии помогает тюменским молодым специалистам программа "Земский доктор". Ее главная цель – привлечь в сельские районы врачей.

Психиатр Юлия Ищенко еще во время обучения в ординатуре медицинского университета проходила практику в стационаре ГБУЗ ТО "ОКПБ" п. Винзили. Девушка показала свое стремление к профессиональному развитию, умение применять полученные теоретические знания на практике. Проявив себя, она получила предложение стать земским доктором.

"Я много слышала об этой программе, но изначально сомневалась в своём участии. Однако, благодаря поддержке и вниманию руководства учреждения, я осознала важность вклада молодых специалистов в развитие здравоохранения региона", - уточнила психиатр.

Для Юлии, как и для многих её коллег, "Земский доктор" – это не просто финансовая помощь. Но еще и признание профессионализма, подтверждение значимости её в профессии.

"Финансовая поддержка, безусловно, играет важную роль, особенно для молодых семей, где оба супруга – врачи, как в моём случае. Она позволяет нам обеспечить достойный уровень жизни и сосредоточиться на профессиональном развитии", – отметила Юлия Ищенко.

Однако значение программы "Земский доктор" выходит за рамки личной истории. Пример Юлии вдохновил её младшего брата на выбор медицинской профессии. Это возможное начало новой семейной династии медиков ярко демонстрирует долгосрочный эффект программы, пишет tmn.aif.ru.