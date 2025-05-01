Жители Тюменской области за март потратили в магазинах 57,3 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

57 млрд 369,7 млн рублей Жители Тюменской области потратили в магазинах за март. Это рекорд с начала года и второй результат по Уральскому федеральному округу.

Прирост розничной торговли за год составил 2,8 %. По динамике Тюменская область уступила лишь Челябинской. В небольшом минусе — до 2 % оказались Курганская и Свердловская области.

Напомним, что в январе оборот розничной торговли составил 53 млрд 733,7 млн рублей, в феврале — 52 млрд 433,5 млн рублей.

В 2024 г. максимальные значения фиксировали в последнем квартале: более 57 млрд рублей в октябре и ноябре, а также в традиционный предновогодний бум — более 64,5 млрд рублей.

В целом за первый квартал жители Тюменской области оставили на кассах 163 млрд 536,9 млн рублей. В УФО — 1 трлн 136 млрд 523,4 млн рублей, в России — более 14 трлн рублей, приводит данные Росстата Вслух.ру.