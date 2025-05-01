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Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в Тюменской области стали финансовые директора

Общество, 09:49 11 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в Тюменской области стали финансовые директора. Суммы заработных плат, которые работодатели указывают в вакансиях для них, выросли сразу на 165 тыс. рублей - до 300 тыс. рублей в среднем.

К такому выводу пришли аналитики hh.ru по итогам первого квартала 2025 года, пишет "Вслух.ру". Исследование о предлагаемых заработных платах было проведено по 173 профессиям.

На 66,4 тыс. рублей больше, чем год назад, компании-работодатели готовы платить руководителям отдела логистики (175 тыс. рублей, в среднем), коммерческим директорам (235 тыс. рублей), руководителям филиалов (150 тыс. рублей) и механикам (148,5 тыс. рублей).

Следом в списке, чьи зарплаты выросли на рынке труда, идут директора по персоналу (+40 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей), сетевые инженеры (+40 тыс. рублей, до 120 тыс. рублей), парикмахеры (+31,2 тыс. рублей, до 100 тыс. рублей), руководители группы разработки (+30 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей).

Курьерам добавили 25,8 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата выросла до 140,7 тыс. рублей. Директора по маркетингу и PR, если верить предложениям о работе, прибавили в зарплате 25 тыс. рублей - до 135 тыс. рублей, маляры - +25 тыс. рублей, до 120,8 тыс. рублей, PR-менеджеры - +25 тыс. рублей, до 75 тыс. рублей, агенты по недвижимости - +24,4 тыс. рублей, до 150 тыс. рублей и руководители отдела продаж - +23,5 тыс. рублей, до 149,2 тыс. рублей.

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# зарплата , исследования

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