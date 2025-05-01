  • 11 мая 202511.05.2025воскресенье
  • USD80,8612
    EUR92,1439
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер восточный

4 тыс. 450 тюменцев вакцинировано от гемофильной инфекции с начала года

Общество, 10:39 11 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 450 тюменцев вакцинировались от гемофильной инфекции с начала года. Еще четыре тысячи - ревакцинировано, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты отмечают, что единственным средством предупреждения заражения гемофильной инфекцией является иммунопрофилактика. Схема включает четыре прививки против гемофильной инфекции: вакцинация – в три месяца, четыре, пять и в шесть месяцев, ревакцинация – в 18 месяцев.

Основным преимуществом является формирование у ребенка иммунитета к самым опасным по течению гемофильному менингиту и пневмонией к возрасту 6–12 месяцев. Взрослым иммунизацию против гемофильной инфекции проводят однократно.

За 2024 год привито против гемофильной инфекции около 19 тысяч человек, ревакцинировано - 18,5 тысяч тюменцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакцинация , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 11.05.2025Китайские баянисты и аккордеонисты выступят в Тюмени
10:39 11.05.20254 тыс. 450 тюменцев вакцинировано от гемофильной инфекции с начала года
10:01 11.05.2025Выставка кастомных гитар и ярмарка мастеров пройдут во время фестиваля "Музсходка" в Тюмени
09:49 11.05.2025Лидерами по уровню прироста зарплатных предложений в Тюменской области стали финансовые директора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора