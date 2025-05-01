4 тыс. 450 тюменцев вакцинировано от гемофильной инфекции с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 450 тюменцев вакцинировались от гемофильной инфекции с начала года. Еще четыре тысячи - ревакцинировано, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты отмечают, что единственным средством предупреждения заражения гемофильной инфекцией является иммунопрофилактика. Схема включает четыре прививки против гемофильной инфекции: вакцинация – в три месяца, четыре, пять и в шесть месяцев, ревакцинация – в 18 месяцев.

Основным преимуществом является формирование у ребенка иммунитета к самым опасным по течению гемофильному менингиту и пневмонией к возрасту 6–12 месяцев. Взрослым иммунизацию против гемофильной инфекции проводят однократно.

За 2024 год привито против гемофильной инфекции около 19 тысяч человек, ревакцинировано - 18,5 тысяч тюменцев.