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Житель Тюмени перепутал водопровод с канализацией ради экономии

Общество, 16:01 11 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курьезный случай незаконного подключения к коммунальным сетям выявили специалисты в Тюмени.

Мужчина решил самостоятельно проложить водопровод от своего дома до ближайшего колодца, игнорируя выданные ранее технические условия и рекомендации ресурсоснабжающей организации. Экономия при этом обернулась серьезными проблемами — тюменец подключился не к водопроводу, как ожидал, а к напорному канализационному коллектору. Обнаружили ошибку сотрудники "Росводоканал Тюмень".

"Житель обратился с жалобой на отсутствие воды. Когда наши специалисты приехали на место, то обнаружили, что водопроводная сеть врезана в напорный канализационный коллектор и горе-эконому просто повезло, что стоки не прошли по узкой водопроводной трубе", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Теперь владельцу участка предстоит заново строить водопровод. Специалисты подчеркнули, что случаи самостоятельной врезки в сети не единичны. Так, только за прошлый год было выявлено 93 нелегальных присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения, а с начала текущего года еще 55. Общая сумма претензий к ним составила около 30 млн рублей.

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# коммунальные услуги , Росводоканал Тюмень

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