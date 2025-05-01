Тюменский пчеловод поделился секретом, как отличить настоящий мёд от подделки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский пчеловод Алексей Кудров рассказал, как отличить настоящий мёд от подделки. По его словам, недобросовестные производители могут добавлять в него крахмал или сироп, чтобы увеличить вес.

Специалист рекомендует сделать тест с помощью салфетки. Так, капля настоящего меда не оставит мокрого пятна в течение минуты. Есть водная проверка: натуральный мед полностью растворится в воде без осадка и посторонних включений.

"Возьмите химический карандаш. И нанесите на него мед. Если продукт разбавлен патокой, то мед оставит фиолетово-синий след. Настоящий мед имеет тонкий цветочный аромат и наматывается на ложку, подделка пахнет резко и стекает как вода", – говорит эксперт.

Также он советует покупать продукт у проверенных пчеловодов, а не в супермаркетах, пишет "Мегатюмень".