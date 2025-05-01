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Врачи Ишима впервые провели стентирование почечной артерии

Общество, 16:41 11 мая 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

67-летний мужчина обратился в Областную больницу №4 в Ишиме с редкой патологией. Врачи помогли ему, сделав стентирование левой почечной артерии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Пациент жаловался на болевой синдром в левой поясничной области и повторяющиеся эпизоды гипертензии, которая не поддавалась адекватной медикаментозной коррекции. Обследование показало стеноз левой почечной артерии, достигающий 80%. Данное состояние представляет собой серьёзное патологическое изменение, которое может привести к значительным нарушениям функции почек и другим системным осложнениям.

Стентирование левой почечной артерии выполнила врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Областной больницы №4 Ольга Трощагина. Операция прошла успешно.

"Данный случай является первым в практике нашего медицинского учреждения, и его успешная реализация подчёркивает значимость внедрения инновационных технологий в повседневную клиническую практику, - отметила Ольга Трощагина. - Мы рады, что смогли помочь пациенту облегчить его страдания и улучшить качество жизни".

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# больницы , Ишим

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