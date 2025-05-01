Двух новых членов Избирательной комиссии назначили в Тюменской области
Состав участников изменился в избиркоме Центрального округа Тюмени. Новые члены комиссий с правом решающего голоса назначены на два участка.
Участником избирательной комиссии УИК 2226 стал Станислав Демьяник, а в УИК 2217 - Наталья Побединская. Документ с назначением опубликован на сайте администрации города, пишет "Вслух.ру".
Единый день голосования пройдет в Тюменской области 14 сентября. Осенью жителям области предстоит выбрать депутатов Тобольской городской думы, думы Тюменского муниципального округа и двух депутатов в городскую думу Тюмени – по избирательным округам № 10 и № 12.