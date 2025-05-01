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Двух новых членов Избирательной комиссии назначили в Тюменской области

Общество, 18:48 11 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Состав участников изменился в избиркоме Центрального округа Тюмени. Новые члены комиссий с правом решающего голоса назначены на два участка.

Участником избирательной комиссии УИК 2226 стал Станислав Демьяник, а в УИК 2217 - Наталья Побединская. Документ с назначением опубликован на сайте администрации города, пишет "Вслух.ру".

Единый день голосования пройдет в Тюменской области 14 сентября. Осенью жителям области предстоит выбрать депутатов Тобольской городской думы, думы Тюменского муниципального округа и двух депутатов в городскую думу Тюмени – по избирательным округам № 10 и № 12.

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# избирком , УИК

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