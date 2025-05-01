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Курсанты ТВВИКУ поддерживают киберспорт

Общество, 14:26 12 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И.Прошлякова систематически поддерживает киберспорт. Об этом рассказал курсовой офицер, лейтенант Сагандек Яшкин на дне открытых дверей в ТВВИКУ.

Киберспорт введен в училище в 2021 году. Сейчас курсанты уже профессионально играют в шутер Counter-Strike, "Мир танков". В скором времени им станет доступен "Мир кораблей".

"Недавно провели фиджитал-турнир среди всех муниципалитетов Тюменской области для привлечения гражданской молодежи. Мы - единственный вуз в Тюменской области в этом направлении. Так мы показываем молодежи, что идем в ногу со временем и развиваемся", - поделился Сагандек Яшкин.

Уделяют внимание в вузе и физической подготовке. На данный момент в училище функционируют 24 спортивных секции. Курсанты занимаются футболом, волейболом, баскетболом, единоборствами, в том числе на профессиональном уровне. Кроме того, в ТВВИКУ практикуют закаливание.

Напомним, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище сформировано в 1957 году. За время существования оно подготовило более 20 тыс. офицеров. В ТВВИКУ обучаются курсанты из 34 стран мира. 11 мая в вузе состоялся день открытых дверей для будущих абитуриентов. С правилами приема 2025 года можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова

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# киберспорт , ТВВИКУ

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