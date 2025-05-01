В ТВВИКУ будущим абитуриентам показали технику инженерных войск и разработки

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей состоялся в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова 11 мая. Гостей и будущих абитуриентов ознакомили с порядком и правилами приема, продемонстрировали технику инженерных войск, провели по классам и территории.

Заместитель начальника ТВВИКУ по учебной и научной работе, заместитель председателя приемной комиссии полковник Сергей Мельник и курсовой офицер лейтенант Сагандек Яшкин рассказали о том, как можно попасть в престижный вуз.

В период обучения курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, питанием, медицинским обеспечением, каникулярными отпусками (зимой — 15 суток, летом — 30 суток), бесплатным проездом к месту проведения отпуска и прохождения службы. Курсанты на первом курсе получают стипендию в 2 тысячи 500 рублей. После заключения контракта на пять лет обучения ежемесячное денежное довольствие составляет 16 тысяч рублей.

Профессия военного инженера, на которую готовят в престижном училище, была востребована всегда, начиная еще с того времени, когда только зарождались вооруженные силы, подчеркнул старший преподаватель кафедры военно-технических дисциплин ТВВИКУ, подполковник Иван Савин.

"Инженерные войска выполняют десять задач инженерного обеспечения. У нас есть такой девиз: "Без нас — никто!". Это действительно так. Инженерные войска выполняют наиболее сложные задачи инженерного обеспечения и сейчас, в условиях специальной военной операции, видна большая востребованность. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище — единственный вуз, который готовит военных инженеров, начиная от саперного дела и заканчивая переправой войск через водные преграды. Продолжительность обучения составляет пять лет", — поделился он.

После встречи с руководством вуза и общения о поступлении гости отправились на экскурсию. В двух учебных классах кафедры военно-технических дисциплин посетители увидели путепрокладчики и инженерные машины разграждения. Здесь проходят групповые занятия, на которых курсанты изучают устройство. Порядок эксплуатации машин изучают уже в специализированных классах в учебном центре ТВВИКУ.

"Инженерная машина разграждения ИМР-3М предназначена для проделывания проходов в завалах, в заграждениях. Она была востребована еще в советское время, в том числе применялась при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Сейчас такие машины используется в зоне специальной военной операции", — рассказал посетителям Иван Савин.

Курсанты работают с новейшей техникой, системами дистанционного минирования и беспилотными летательными аппаратами. Ефрейтор Кирилл Дегтярев познакомил посетителей с дронами, их характеристиками, дальностью полета, антидроновыми ружьями, системами обнаружения дронов. Курсантов готовят с помощью виртуальных симуляторов, тренажеров.

В первом семестре проходили соревнования по беспилотным летательным аппаратам, вспоминает ефрейтор. Первый этап — прохождение на симуляторе, второй — преодоление полосы препятствий дронами. Затем курсантов допустили до соревнований на улице.

В классе с дронами внимание посетителей привлекла рационализаторская работа курсантов — робот, который сам устанавливает мины. База взята от квадроцикла, две рамы для двух мин. Отметим, ТВВИКУ имеет хороший научный потенциал. Ежегодно курсанты, преподаватели, профессора публикуют научные статьи и создают инновации.

На улице гостей ждал интерактив. Им предложили попробовать себя в метании "кошки", предназначенной для срывания растяжек. Неподалеку разместили три вида мин. Здесь будущие абитуриенты могли примерить на себя роль сапера, взяв в руки миноискатель.

"У нас тут представлен и сам сапер в общевойсковом комплекте разминирования. Все, что у него в руках, все, что видите здесь сейчас, актуально на сегодняшний день", — дополнил курсант четвертого года обучения Артур Даниелян.

Гостей проводили по территории, в том числе показали военную технику, столовую, которую открыли два года назад: питание здесь — по системе шведского стола.

Сами курсанты отмечают хорошие условия, которые созданы в училище. Данила Сакиркин переходит на второй год обучения. За время нахождения здесь он нашел много верных товарищей, друзей.

"Тюменское высшее военно-инженерном командное училище достойное. Как здесь все показано на дне открытых дверей, так оно и есть. Кормят хорошо, обучение хорошее, преподавательский состав тоже", — произнес он.

Напомним, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище сформировано в 1957 году. За время существования оно подготовило более 20 тыс. офицеров. В ТВВИКУ обучаются курсанты из 34 стран мира. С правилами приема 2025 года можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова