13 школьникам вручили паспорта в Ишиме
13 школьникам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручили паспорта в Ишиме. Также они получили издание Конституции РФ. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы.
"Вместе с начальником МО МВД России "Ишимский" Романом Валерьевым вручил первые паспорта подросткам. Поздравил ребят и их родителей с важным днём в жизни. Уверен, нашу талантливую, образованную, спортивную молодёжь и дальше ждёт успешное будущее. Попросил юных ишимцев бережно относиться к паспорту и твёрдо шагать по жизни", - написал в своих социальных сетях глава Ишима Федор Шишкин.