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13 школьникам вручили паспорта в Ишиме

Общество, 20:40 12 мая 2025

тг-канал главы Ишима Федора Шишкина | Фото: тг-канал главы Ишима Федора Шишкина

13 школьникам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручили паспорта в Ишиме. Также они получили издание Конституции РФ. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы.

"Вместе с начальником МО МВД России "Ишимский" Романом Валерьевым вручил первые паспорта подросткам. Поздравил ребят и их родителей с важным днём в жизни. Уверен, нашу талантливую, образованную, спортивную молодёжь и дальше ждёт успешное будущее. Попросил юных ишимцев бережно относиться к паспорту и твёрдо шагать по жизни", - написал в своих социальных сетях глава Ишима Федор Шишкин.

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# вручение паспортов , Ишим , Федор Шишкин , школьники

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