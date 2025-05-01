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Автоматическую систему учета наркобольных от тюменских ученых внедрили в Заводоуковске

Общество, 12:02 13 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автоматизированную систему "Регистр наркологических больных. Версия для районов" внедрили в работу больницы № 12 в Заводоуковске. Программное обеспечение передано учреждению по лицензионному соглашению, сообщает Тюменский медицинский университет.

Систему разработали на кафедре медицинской информатики и биологической физики ТМУ. Она предназначена для ведения регистра пациентов наркологического профиля и позволяет фиксировать всю необходимую информацию: данные о пациенте, даты постановки и снятия с учета, диагноз по МКБ-10, факты медицинского освидетельствования, сведения о лишении водительских прав и многое другое.

Программа предназначена для врачей психиатров-наркологов наркологических кабинетов многопрофильных больниц и специализированных диспансеров.

"В данном случае, наша система решает актуальную задачу областной наркологической службы – оперативный учет и быстрая подготовка отчетности по пациентам, состоящим на наркологическом учете в районах. Важно, что наша разработка совместима с автоматизированной системой, используемой в Областном наркологическом диспансере", - рассказал автор программы, доцент кафедры медицинской информатики и биологической физики, Дмитрий Егоров.

По словам главного врача Областной больницы №12 Николая Сипачева, внедрение системы "Регистр наркологических больных" является важным шагом в цифровизации заводоуковской больницы: "Программа отличается высокой производительностью, безопасностью и интуитивно понятным интерфейсом, высокой скоростью формирования отчетов. Информацию о пациенте вносить легко, она отображается в одном окне, что значительно упрощает процесс принятия решений. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество с медицинским университетом и внедрять новый функционал".

Регистр наркологических больных от ТМУ зарегистриров в Роспатенте. Он будет предложим медорганизациям других регионов.

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