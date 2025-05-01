Тюменские студенты разработали сценарии для игрового симулятора на хакатоне IT SaveHealth

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финал IV Регионального хакатона цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth" стартовал в Тюменском медицинском университете 13 мая. Свои решения и прототипы для трех кейсов в сфере здравоохранения представят 15 команд из ТМУ, ТюмГУ и ТИУ.

"Когда мы только начинали, важно было обеспечить междисциплинарность, объединить студентов трех университетов. Сейчас этот процесс на стадии налаживания. У нас уже есть межвузовские проекты, в том числе в IT-сфере. С этого года стартует новая специальность "Медицинская кибернетика", которую мы разработали совместно с ТюмГУ. Это результат таких мероприятий, как хакатон, где мы начинаем с узких задач, а потом понимаем, что можем делать что-то масштабное. Поэтому надеюсь, что и сегодняшние прототипы получат свое развитие за рамками хакатона, потому что многие из проектов, которые были представлены в прошлые разы, до сих пор развиваются, но в другой плоскости", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребята искали решения для кейсов, в том числе в рамках межвузовского проекта "Цифровая платформа "Телереанимация", над которым работают Тюменский медуниверситет, Тюменский госуниверситет и Тюменский индустриальный университет. Это цифровая медицинская система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

"Когда вузы по отдельности занимались инициативами и привлекали экспертизу со стороны, было сложнее, на наш взгляд. Потом появилась концепция, отвечающая всем вызовам Минздрава, Минобразования, Минцифры России. Когда студенты начали работать вместе, мы за год заметили положительные сдвиги. Специалисты IT, реализуя, например, индекс транспортабельности - это набор 12 параметров по которым врач, введя их в приложение, может принять решение можно ли транспортировать пациента, стали понимать, что эти цифры значат. В целом проект за два года стал комплексным, он быстро двигается вперед", - отметил директор по развитию компании "Ин Нова" Николай Ермаков.

Кейсы сформулировал департамент здравоохранения Тюменской области, кафедра общественного здоровья и здравоохранения ТМУ, а также компании-партнеры вуза "Орион", "Ин нова" и АО "Тюменьтел". Участникам нужно было придумать цифрового ассистента, который интегрируется в образовательный процесс медицинского университета и оптимизирует работу преподавателей, разработать сценарии для игрового медицинского симулятора "Игровая платформа "Реанимация: ABCD". Его планируют применять для обучения студентов и молодых специалистов, работающих с пациентами реанимационных отделений. Также разработать цифровую модель здравоохранения региона (на примере ФАП) для образовательного процесса. Она будет использоваться как цифровой тренажер для обучения специалистов и руководителей сферы здравоохранения управленческим компетенциям.

"У нашей команды - проект по кейсу "Реанимация: ABCD". Мы разрабатывали отдельную ситуационную задачу для видеоигры, а именно помещаем будущего врача в неординарную ситуацию. У нас это реанимация ребенка в самолете. У детей она проходит иным образом и там нужно соблюдать правильные алгоритмы. Я сам геймер и реализация геймификации учебного процесса, что в нашем мире, где концентрация внимания не самая высокая, в том числе и у студентов-медиков, считаю, может быть полезна. Даже если мы не выиграем здесь, то продолжим развивать проект своими силами", - заявил третьекурсник ТМУ Владимир Спиридонов.

Победителем хакатона станет команда, набравшая наибольшую сумму баллов в одном из направлений. Призовой фонд – 200 тыс. рублей. Итоги объявят 14 мая.

Отметим, что хакатон работает на принципах мультидисциплинарного взаимодействия в логике межуниверситетского кампуса, который строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Виктория Макарова